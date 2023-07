Ciepłe, słoneczne dni jeszcze wrócą. Warto pobrać aplikację "Ratunek" - może nad wodą uratować życie

Marszałkowskie wsparcie dla WOPR-u

Każdego roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wspiera finansowo działalność patrolową WOPR i organizowane przez stowarzyszenie akcje profilaktyczne. W tym roku na ten cel przekazano 120 tys. zł.

Na zakup sprzętu dla kujawsko-pomorskich jednostek WOPR uruchomiono środki z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa, a to blisko 1 mln zł. Za te pieniądze ratownicy już kupili bądź dopiero to zrobią najnowsze skutery wodne, quady, drony z termowizją, pneumatyczne sanie ratownicze, przyczepy do skuterów, skafandry do nurkowania, kamizelki ratunkowe, kaski ochronne i cyfrowe radiotelefony.

Beata Krzemińska informuje też, iż zakończyła się realizacja dużego projektu, w ramach którego blisko tysiąc mieszkańców regionu zdobyło uprawnienia niezbędne do pracy w ratownictwie wodnym. Uzyskali także kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.