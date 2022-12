Jest akt oskarżenia ws. wypadku w Czernikowie. Zginęło w nim dwoje strażaków

Szefowa Prokuratury Rejonowej w Lipnie Alicja Cichosz poinformowała PAP, że do Sądu Rejonowego w tym mieście skierowano akt oskarżenia w tej sprawie.

"Akt został skierowany do sądu dzisiaj (w piątek, 9.12.2022 r. - przyp. red.). Kierowca samochodu ciężarowego został oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna jechał za szybko o ok. 23 km/h i nie zachował szczególnej ostrożności dojeżdżając do skrzyżowania z drogą podporządkowaną. Grozi za to do osiem lat pozbawienia wolności" - poinformowała prokurator Cichosz.