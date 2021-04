Jest decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kamienia Krajeńskiego. A co z Sępólnem Krajeńskim?

Budowa ronda na ulicy Kościuszki w Sępólnie zagrożona?

W gminie Sępólno mają coraz większe obawy co do budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Odrodzenia i ks. Popiełuszki przy DW 241 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. To dlatego, że po wybudowaniu obwodnic, zarówno odcinki drogi krajowej, jak i wojewódzkiej przebiegające przez miasto, mają trafić do innych zarządców dróg.