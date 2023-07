Jest pierwszy polski medal w Chengdu! Świetna postawa Oskara Miliwka w strzelaniu z pistoletu szybkostrzelnego

Miliwek już w sobotę w trakcie pierwszej części kwalifikacji pokazał, że zamierza walczyć w Chengdu o medal. Po pierwszym dniu był trzeci, a do finału wszedł z czwartym wynikiem. Rywalizacja z tej konkurencji składa się z czterech pięciostrzałowych serii, po których odpada jeden zawodnik. Następnie w każdej serii odpada kolejny, aż do wielkiego finału. Tym razem serii było jednak więcej, bo Miliwek, by wejść do strefy medalowej, musiał wziąć udział w dogrywce z dwójką rywali. W niej spisał się wyśmienicie, oddając pięć celnych strzałów.

– Jest to moja pierwsza uniwersjada i niestety ostatnia, więc bardzo pragnąłem tego medalu. To też duża duma zdobyć pierwszy medal dla polskiej reprezentacji na tak wielkiej imprezie. Każdy finał to są wielkie emocje, zwłaszcza na tak dużych imprezach, gdy strzela cały świat. Wiadomo, że my się dobrze ze sobą znamy, bo ta czołówka się nie zmienia, dlatego tym bardziej jestem szczęśliwy, że dałem z siebie wszystko i skończyło się to zdobyciem medalu – mówił szczęśliwy Miliwek.