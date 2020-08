Jest porozumienie w sprawie budowy obwodnicy Golubia-Dobrzynia i ronda na skrzyżowaniu Piłsudskiego-Rypińska

Z Ciechocina trudno dojechać autobusem do Torunia – sprawdzamy sygnał

Do naszej redakcji zwrócił się mieszkaniec Ciechocina z informacją, że w tym tygodniu ukazał się rozkład jazdy PKS Arriva. Twierdzi, że nie przywrócono połączeń rannych z Toruniem, przez co dzieci nie mają jak dojechać do szkoły, a ludzie do pracy. Sprawdzamy sygnał.