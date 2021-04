Jest praca w więziennictwie! W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy czeka 30 etatów

Wykaz wolnych stanowisk w AŚ w Bydgoszczy:

strażnik działu ochrony - 20 etatów

młodszy(a) pielęgniarz (ka) / młodszy(a) ratownik medyczny - 6 etatów

młodszy(a) instruktor działu techniki i łączności – 1 etat

młodszy referent - referent (farmacja) Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych – 1 etat

młodszy asystent (magister farmacji) Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych - 1 etat

młodszy asystent (lekarz) Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych - 1 etat

Wszyscy kandydaci ubiegający się o pracę w więziennictwie, muszą spełnić szereg warunków. Przede wszystkim muszą posiadać polskie obywatelstwo, posiadająca obywatelstwo polskie, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystać z pełni praw publicznych, dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań - informuje Służba Więzienna

.

Wśród wymagań koniecznych do pracy w strukturach SW wymienia się ponadto: niekaralność, konieczność posiadania rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Do pracy w Areszcie Śledczym mogą zgłaszać się kandydaci posiadający co najmniej wykształcenie średnie oraz mający zdolność "fizyczną i psychiczną" do pełnienia służby.