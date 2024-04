Służba więzienna szuka pracowników. Wakaty w Potulicach, Koronowie, Bydgoszczy. Policja też otwiera drzwi

Oprócz wynagrodzenia sporo zachęt

- Zyskujesz wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4.312 zł netto, jeśli masz mniej niż 26 lat i 4.073 zł netto, gdy masz powyżej 26 lat. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej twoje wynagrodzenie będzie wynosiło w zależności od wieku od 4.435 zł do 4.729 zł na rękę. Na emeryturę przejść można już po 25 latach służby - informuje na stronie internetowej ZK mł. chor. Joanna Wełniak, starszy instruktor działu kadr Zakładu Karnego w Potulicach.

Ale w ZK w Potulicach szukają nie tylko chętnych na strażników. Potrzebny jest także młodszy psycholog działu penitencjarnego. W tym wypadku trzeba mieć wykształcenie wyższe. Są też cztery wolne etaty na stanowiskach młodszej pielęgniarki lub ratownika medycznego. Kandydaci do pracy mają czas na decyzję i złożenie dokumentów do czwartku 18 kwietnia.

Wakaty także w Koronowie i Bydgoszczy

Nieco mniej czasu, bo do piątku 12 kwietnia aplikować można o pracę w ZK w Koronowie. Tu potrzebna jest pielęgniarka lub pielęgniarz do pracy w ambulatorium z izbą chorych oraz strażnik.

Policja zaprasza do komendy

Ale o pracowników walczą nie tyko w więziennictwie. Poważne braki kadrowe ma również policja. Komenda Powiatowa Policji w Nakle cykliczne organizuje spotkania dla kandydatów do służby. Odbyły się one m. in. pod koniec listopada i styczna, kolejne zaplanowano w KPP przy ul. Pocztowej 25 kwietnia w godz.11-13.

- Podczas „drzwi otwartych” uzyskać będzie można informacje na temat warunków, jakie musi spełnić kandydat do służby i dokumentów, które należy złożyć. Omówione zostaną też poszczególne etapy procedury kwalifikacyjnej, jaką przed wstąpieniem do służby przechodzi każdy policjant – informują w komendzie.