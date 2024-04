Jest szansa, że w Grudziądzu będą budowane mieszkania na tani wynajem przy wsparciu z rządowego Funduszu Dopłat

- To szansa dla Grudziądza. Procedujemy właśnie projekt ustawy zwiększającej budżet Funduszu Dopłat, z którego środki są przeznaczane na inwestycje mieszkaniowe realizowane przez samorządy - zapowiada wiceminister rozwoju i technologii Krzysztof Kukucki.

Z informacji wiceministra Kukuckiego wynika, że z Funduszu Dopłat samorządy mogą uzyskać 80 proc. podstawowego dofinansowania do budowy mieszkań na tani wynajem. - Warunek jest taki, że tych lokali nigdy nie będzie można wykupić na własność. Zawsze będą mieszkaniami społecznymi - wyjaśnia Krzysztof Kukucki.

Projekt ustawy, o którym mówi Kukucki zakłada Fundusz Dopłat będzie dysponował 5 mld zł budżetem przeznaczonym na dotowanie takich inwestycji dla aktywnych samorządów. W skali kraju szacuje się rocznie wybudowanie przy wsparciu Funduszu Dopłat: - 20 tysięcy mieszkań. W całej kadencji: 80 tysięcy.

Ponadto jak się dowiadujemy, z Funduszu Dopłat można także ubiegać się o dofinansowanie remontów pustostanów. - Szczególnie w Grudziądzu to szansa by całe kamienice przebudowywać i wykorzystywać na tani wynajem - dodaje wiceminister Kukucki.

I także Fundusz Dopłat celowany jest w TBS-y, które będą mogły skorzystać z preferencyjnego kredytu na 50 lat na budowę nowych domów, a dzięki temu czynsze w TBS - jak tłumaczą parlamentarzyści - będą tańsze.

Prezydent Grudziądza: Budownictwo komunalne to nasz priorytet. To duże wsparcie dla młodych wracających do miasta po studiach

Z rządowych planów wsparcia budowy mieszkań na tani wynajem przez samorządy cieszy się Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza: - Jesteśmy przygotowani aby po takie środki sięgnąć i je dobrze wykorzystać. Przypomnę, że planujemy budowę Osiedla Centralnego u zbiegu ulicy Focha, Kwiatowej i Toruńskiej w ramach którego miałoby powstać około 200 mieszkań. Wybudowaliśmy już tam łącznik drogowy. Mamy w Grudziądzu dobrze działający TBS, który jest również przygotowany do kolejnych inwestycji. Posiada działkę choćby na osiedlu Rządz.

Z kolei Łukasz Kowarowski z Lewicy podsumowuje bieżącą kadencję: - Zastaliśmy miasto w 2018 roku w fatalnej kondycji finansowej i niestety pokłosiem tego było to, że udało się wybudować przez TBS w bieżącej kadencji tylko 64 mieszkania. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się nam jako samorządowi uzyskać 80 proc. dofinansowanie w ramach Funduszu Dopłat i każdego roku będziemy mogli pochwalić się budową nowych 64 mieszkań.

Wideo echodnia.eu 19. rocznica śmierci Jana Pawła II