"Jesteśmy wdzięczni za każdy dar serca". Rodzina Dominiki z OSP spod Grudziądza dziękuje za udział w festynie charytatywnym. Ogromna kwota!

Rodzice 26-letniej Dominiki i najbliższa rodzina byli bardzo poruszeni otwartością serc oraz... portfeli przybyłych na festyn, który rozpoczął się - przypomnijmy Biegiem na 1 km. dla Dominiki, a wzięło w nim udział ponad 200 osób! Następnie trwała zabawa z mnóstwem atrakcji dla dzieci i dorosłych. Można było posilić się strawą przygotowaną przez koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia. A cały dochód ze sprzedaży trafił do rodziców Dominiki, którzy robią co mogą aby pomóc wrócić córce do sprawności.