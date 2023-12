Marcin z "M jak Miłość" - tak mieszka i żyje na co dzień Mikołaj Roznerski. Aktor planuje budowę domu Agnieszka Kasperek

Na zdjęciu Mikołaj Roznerski z Adrianą Kalską, która w "M jak miłość" gra Izę Chodakowską, żonę Marcina Chodakowskiego. Para rozstała się zarówno w prywatnym życiu, jak i na ekranie.Marcin Chodakowski z "M jak miłość" czyli aktor Mikołaj Roznerski mieszka w mieszkaniu. Zobaczcie te wnętrza >> sylwia dabrowa /polska press Zobacz galerię (15 zdjęć)

Mikołaj Roznerski to prawdziwa gwiazda serialu TVP "M jak miłość"! Mikołaj gra tam Marcina Chodakowskiego. Obecnie aktor mieszka w mieszkaniu, które często stanowiło tło do jego filmików. Aktor poinformował, że zamierza wybudować dom. Ale to na razie plany. Zobaczcie, jak teraz mieszka Mikołaj Roznerski.