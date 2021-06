Jubileuszowy 45. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski w Golubiu-Dobrzyniu już od piątku 2 lipca. Zobacz co zaplanowano

W czasie turnieju odbywać się będą: pokazy grup rekonstrukcyjnych, jarmark, będzie możliwość zwiedzania zamku, obozowiska rycerskiego. Nie zabraknie tradycyjnych punktów imprezy, jak rywalizacja rycerzy pieszych i konnych, turniej łuczniczy i kuszniczy. Wśród atrakcji będzie także prezentacja husarii, nocny pokaz „Koń i ogień - dwa żywioły”, kadryl oraz pokazy kaskaderskie. Ponadto planowana jest Gala konkursu „Polska-Szwecja, między rywalizacją i współpracą”. Na zamku zostanie także otwarta nowa sala ekspozycyjna - Komnata Dzieł Utraconych.

Bilet zwykły na jeden dzień kosztuje 15 zł, ulgowy 10 zł. Można je kupić wchodząc na tereny zamkowe lub online. Za parking pobierana jest opłata 15 zł za jeden dzień, przy wjazdach na tereny przy Zamku.

- W związku z turniejem nastąpi zamknięcie dla ruchu ul. PTTK na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową i Słuchajską do skrzyżowania z ul. Brodnicką, 3 lipca od godz. 7 do 4 lipca do godz. 20. Ulica PTTK i przyległe tereny będą parkingiem dla publiczności turnieju – informuje golubski oddział PTTK.