Julianna Mierzwicka z Wonorza skończyła 100 lat!

Julianna Mierzwicka zd. Orlicka urodziła się 16 grudnia 1921 roku w Berenciznie.

Przed wojną rodzina pani Julianny mieszkała w Modlinie. Ojciec był wojskowym. Pracował w miejscowym składzie wojskowym, a wcześniej – za czasów carskiej Rosji – służył w wojsku carskim. I właśnie to, że ojciec był wojskowym, spowodowało, że rodzina pani Julianny znalazła się wśród rodzin przewidzianych do deportacji. W 1939 roku wywieziono ich najpierw na Ukrainę do Wołynia. Tam przebywali do 1940 roku, pracując za wyżywienie u jednego z miejscowych gospodarzy. Pewnego dnia 1940 roku o godzinie czwartej rano rodzinę Orlickich obudziło głośne pukanie, a w zasadzie walenie do drzwi. Przed nimi stało czterech mundurowych – dwóch Sowietów i dwóch Ukraińców. Zabrali całą rodzinę na stację kolejową i umieścili w wagonach towarowych. Tak zaczęła się podróż na Syberię.