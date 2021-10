Justyna Kopińska w sępoleńskiej bibliotece: - Nie ma w Polsce sprawiedliwości [zdjęcia]

- Podczas zbierania materiałów do książki o „siostrze Bernadecie” nikt nie odmówił mi rozmowy, ani prokurator, ani wychowankowie. Było dużo łatwiej niż przypuszczałam. Ludzie mają taką potrzebę opowiedzenia wszystkiego, że nawet nie potrzeba pytań. Piszą czasem do mnie tylko po to, by wyrzucić z siebie emocje, nie oczekując nawet odpowiedzi - wspominała Kopińska. - Przy innych książkach zdarzało się, że ktoś z wymiaru sprawiedliwości okazał się arogancki. Ale wtedy wiedziałam, że ma coś do ukrycia i jeszcze bardziej drążyłam. Bardzo często dokumenty wynosiły dla mnie asystentki.