Mobbing w szkole podstawowej w Sępólnie? Kadra skarży się na przemoc psychiczną, kontrole i organy ścigania tego nie wykazują

Ja ich wykończę

- Pani dyrektor Katarzyna Kolasa oraz pani wicedyrektor Iga Myślińska stosują przemoc psychiczną wobec innych pracowników. Nie boję się użyć tego wyrażenia. Mobbing w placówce stosowany jest od lat. Często byłam świadkiem nieakceptowanych praktyk ze strony pani dyrektor, słyszałam niewybredne komentarze kierowane do innych pracowników, słowa pełne nienawiści, jadu. Czynów, które miały zawsze jeden cel: "Ja ją/jego wykończę". Jeżeli ktoś stał się niewygodny, to trzeba zrobić wszystko, aby się go pozbyć – mówi wprost jedna z pracownic.

Eskalacja mobbingu

- Kiedy kilka lat temu pani Kolasa wyznaczyła na swojego zastępcę panią Myślińską. Wtedy nastąpiła, w mojej ocenie, eskalacja, która nadal trwa i nikt nie jest w stanie jej przerwać. Odkąd poczuła władzę i stała się „żołnierzem” pani Kolasy, zaczęła traktować starszych od siebie wiekiem pracowników z wyższością. Jej zachowanie i nawyki, które bardzo szybko zaczęła powielać w relacjach z pracownikami, sprawiły, że nasze poczucie wartości zostało skutecznie zaniżone. Obecna sytuacja wpływa negatywnie na atmosferę w szkole oraz na samopoczucie pracowników. Jestem na skraju wyczerpania, bo większość naszego grona, tak jak ja, czuje strach i ogromny lęk. Boimy się, że pani Kolasa jest w stanie wyciągnąć wobec nas szeroko idące konsekwencje. Jesteśmy świadomi, że jest do tego zdolna. Często zresztą bardzo konkretnie wyrażała wobec nas swoje oczekiwania. Jeśli się to komuś nie podobało, pani dyrektor umiejętnie „eliminowała” wszelkie sprzeciwy, skutecznie podważała kompetencje swojego pracownika oraz równie skutecznie doprowadzała do skrajnego wyczerpania i załamania nerwowego. Z czasem zrozumiałe było dla wszystkich, że nie możemy liczyć na zrozumienie. Nie mamy prawa do swojego zdania – twierdzi wyczerpana psychicznie kobieta.