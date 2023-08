Doniesienia o podejrzanym rowerzyście na Osowej Górze i Czyżkówku. "Goni kobiety"

- To robi się groźne. Owszem, doniesienia o mężczyźnie, który ma nagabywać spacerowiczki, są niepokojące i panie powinny być ostrożne, bo nie wiadomo, co siedzi w głowie tego człowieka. O ile opisywane sytuacje faktycznie miały miejsce - mówi jedna z mieszkanek Osowej Góry. - Niepokoi mnie jednak, jak wiele osób jest gotowych ruszyć "z kijami", by wymierzyć sprawiedliwość. Zostawmy może to policji i organom ścigania? To jest moja propozycja.