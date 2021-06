Już 39 medali Polaków w Paralekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Bydgoszczy

Do porannych srebrnych medali dyskobola Roberta Jachimowicza (kat. F51) i biegacza Aleksandra Kossakowskiego (1500 m, kat. T11), wieczorem kolejne srebra dołożyli Michał Kotkowski w biegu na 200 metrów w kat. T37 i Marek Wietecki rzucie oszczepem w kat. F13.

– Znów mam srebrny medal, z obu się cieszę. Wczoraj może to było mniej widoczne, ale to z powodu zmęczenia. Dziś 200 metrów, czyli krótszy dystans, to i mniej zmęczony jestem. Fajnie, trenuję przed Tokio, to jest główny cel, a wyjeżdżam z Bydgoszczy z dwoma medalami. Teraz trzeba mocno trenować, by tam znowu zrobić rekord życiowy – mówił Kotkowski, który pobił w tym biegu swój rekord życiowy.

– Mnie też cieszy ten medal, pewnie wziąłbym go w ciemno, ale jest mały niedosyt, bo myślałem, że odległość będzie lepsza. Ostatnio miałem trochę problemów ze zdrowiem. Trzeba był tutaj wystartować, ale skupiam się przede wszystkim na igrzyskach. Trochę ta noga mnie pobolewa, pracuję z fizjoterapeutami, ale jestem przekonany, że jak przestanie boleć to wyniki będą lepsze – dodał Wietecki.