Już jest punkt szczepień dla dzieci do 16 roku życia w Golubiu-Dobrzyniu

- Zapisałem dziecko na szczepienie do punktu na hali sportowej przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu. Otrzymałem jednak telefon, że szczepienie nie może być zrealizowane w tym miejscu, ponieważ nie ma lekarza. Próbowałem w przyszpitalnej przychodni, ale usłyszałem, że nie ma jeszcze decyzji w sprawie szczepień dzieci. Mogę pojechać z dzieckiem do Torunia, ale chyba nie o to chodzi, skoro mamy własne punktu szczepień – mówi nasz Czytelnik.