Już nie Młodzi Demokraci, a Nowa Generacja Młodych. PO prezentuje swoją młodzieżówkę

Działacze Nowej Generacji, Mikołaj Gabinecki i Dawid Kacprzyk zachęcali do wstępowania do stowarzyszenia, m.in. licealistów. W Bydgoszczy szeregi nowej organizacji zasiliło 30 osób. W całej Polsce jest w niej zrzeszonych około tysiąc osób.

- W ciągu dwóch, trzech tygodni nasze struktury będą powołane na terenie całego kraju - zapewnia Kacprzyk, przewodniczący zarządu krajowego stowarzyszenia. - Mamy dość tego, co PiS powoduje w Polsce. Chcemy żyć w wolnej europejskiej Polsce. Żyć z kim chcemy, kochać kogo chcemy, mieć dostęp do opieki zdrowotnej, mieć godną pracę. Nie chcemy się bać o emeryturę i chcemy zapewnić przyszłość naszym dzieciom, wnukom. A jedyna opcja polityczna, która jest w stanie nam to zapewnić, to PO. Będziemy wspierać Platformę.