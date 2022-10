Kacper Teszner z Włocławka pokonał raka. Chłopiec wciąż jest pod opieką specjalistów [zdjęcia]

Kacper Teszner z Włocławka zachorował w 2019 roku. Na początku dokuczały mu bóle głowy, po pewnym czasie dołączyło do nich podwójne widzenie. Badanie rezonansem magnetycznym wykazało, że w głowie chłopca rośnie guz. Po czterech miesiącach leczenie uznano za zakończone, a Kacper zaczął wracać do normalności. Niestety, nie na długo.

Tak wyglądało leczenie Kacpra Tesznera z Włocławka w Stanach Zjednoczonych

Kacper z Włocławka na leczenie do Stanów Zjednoczonych poleciał w sierpniu 2020 roku. Do Polski wrócił 25 kwietnia ubiegłego 2021, po zakończeniu leczenia w klinice. Od tamtej pory jest pod stałą opieką lekarzy i wymaga rehabilitacji. Warto dodać, że mimo rehabilitacji i leczenia, w ostatnie wakacje Kacper – wraz z siostrą – pojechał na pierwsze w swoim życiu kolonie. Spędzili je nad morzem. We wrześniu 2022 roku chłopiec rozpoczął naukę w szóstej klasie, poprzednią – piątą klasę – zakończył z wyróżnieniem.