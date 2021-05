Kacper z Inowrocławia jest po przeszczepie serca. Potrzebuje wsparcia. Pomożecie?

- Nie zostawiliśmy go samego ani na jeden dzień. Zmieniałam się z mężem co tydzień. Mieszkaliśmy w szpitalu, w izolatce, razem z Kacprem. Choć szpital zabrania, by przebywały tam dzieci do 15. roku życia, to my z naszymi jeździliśmy na okrągło. Trzeba było się ukrywać. Braliśmy Kacpra na korytarz, by miał kontakt z rodzeństwem. Przywoziliśmy laptopy, przedłużacze, by chłopcy mieli rozrywkę. Lekarze widzieli, że z nami nie wygrają. W końcu prof. Maruszewski wyraził zgodę. Nawet w szpitalu zrobiliśmy sobie Wigilię - wspominała w "Pomorskiej" w 2017 roku Kamila Maj, matka chłopca.