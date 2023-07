"Syn na chwilę umarł". Kacper miał przeszczep serca. Po 6 latach od operacji serce przestaje pracować

Kacper urodził się pełnosprawny. Tak lekarzom się wydawało. Parę dni później jednak rozpoznali u niego wadę serca. Specjaliści przeprowadzili operację, wstawili noworodkowi zastawkę. Przez kilka lat Kacper znowu był zdrowy. Do czasu. Gdy miał 9 lat, doszło do zapalenia mięśnia sercowego. Chłopiec trafił do szpitala. Miał leżeć najwyżej kilka tygodni, a leżał 1,5 roku. Wreszcie znalazł się dawca, dzięki któremu Kacper otrzymał nowe serce. Sytuacja wróciła do normy, a rodzina młodego pacjenta - do normalnego życia.