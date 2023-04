Kadra narodowa kajakarek wykuwa formę we Włoszech. "Na testy osad przyjdzie czas po kwalifikacjach"

– Bywaliśmy tutaj na zgrupowaniach w poprzednich latach. Na miejscu mamy wszystko dopięte na ostatni guzik, dysponujemy świetnymi warunkami pobytowymi. Na siłownię czy wodę naprawdę nie mamy prawa narzekać – opowiada Maciej Juhnke, asystent trenera pierwszej reprezentacji Polski i jednocześnie opiekun młodzieżowej kadry narodowej kajakarek. – Dalej intensywnie pracujemy nad wytrzymałością, a także skupiamy się na interwałach. We Włoszech zaczynamy wprowadzać treningi na odcinkach, ale to jeszcze nie czas, żeby schodzić z obciążeń. Czeka nas długie, wyczerpujące półrocze. Mamy świadomość, że dziewczyny wejdą w sezon z wysokiego poziomu – dodaje.

Polskie kajakarki nie zwalniają tempa i tuż przed Świętami Wielkanocnymi wyjechały na kolejny zagraniczny obóz. Po miesiącach treningów w Portugalii tym razem ćwiczą we włoskiej Sabaudii.

Kadrowiczki trenują w Italii w pełnym składzie. W Sabaudii ćwiczą m.in. Karolina Naja czy Anna Puławska, zeszłoroczne multimedalistki MŚ i ME, które „na papierze” mogą uchodzić za faworytki tegorocznych kwalifikacji do kadry narodowej w Wałczu (29-30 kwietnia). To krajowe eliminacje na Pomorzu rozstrzygną, kogo zobaczymy w najważniejszych imprezach bieżącego roku. Nadziei na szansę startów w tym sezonie wśród seniorek nie traci m.in. Sandra Ostrowska, która jako jedyna z ekipy U-23 trenowała przez cały okres przygotowawczy ze starszymi koleżankami.

– Z grupą seniorek pracuje mi się bardzo dobrze. Zauważyłam, że mogę zaufać starszym koleżankom, które zawsze służą pomocą, zwłaszcza gdy przychodzą kryzysy czy słabsze momenty w trenowaniu. Z racji swojego doświadczenia wiedzą, jak radzić sobie z takimi sytuacjami – mówi Ostrowska. – Obecnie wszystkie jesteśmy na bardzo zbliżonym poziomie. Konsultacje w Wałczu pokażą, kto w danym czasie znajduje się w najwyższej formie. Wierzę w siebie, wiem, że jestem wartościową zawodniczką i że jeszcze mam wiele do udowodnienia zarówno sobie, jak i innym.