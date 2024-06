Kajakarki Zawiszy Bydgoszcz zrobiły pierwszy krok w kierunku Los Angeles

Kadra kajakarek do mistrzostw Polski rozegranych w Bydgoszczy rywalizowała o miejsca w olimpijskich osadach. Trener Tomasz Kryk ostatecznie zdecydował, że do Paryża pojadą ich klubowe koleżanki: Dominika Putto i Helena Wiśniewska oraz Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol i Martyna Klatt.

- Czasu na zgrywanie osad nie było wiele, ale szybko znalazłyśmy wspólny rytm wiosłowania co przełożyło się na super wyniki - podkreślają kajakarki Zawiszy, które na kilka godzin zawitały do klubowej przystani, gdzie zostały powitane przez Waldemara Keistera, prezesa klubu, pięknymi bukietami kwiatów.

- Najbardziej stresowałam się w dwójce na 200 m, w której płynęłam z Sandrą. Jako, że Sandra znaczne lepiej czuje się na drugiej „dziurze”, podobnie zresztą jak ja, miałam tym razem wystąpić w roli szlakowej i bardzo się bałam by nie spóźnić startu. Na szczęście reakcja startowa była bardzo dobra i minęłyśmy metę jako trzecie, a do zwyciężczyń straciłyśmy zaledwie 0,6 sekundy - relacjonuje Kołodziejczyk, która wcześniej zajmowała drugie miejsca w K-1 200 m, K-2 500 m z Justyną Iskrzycką oraz w K-4 500 m z Ostrowską, Iskrzycką i Julią Olszewską. - Najcenniejsze było natomiast drugie miejsce w K-2 500 m, kiedy to tylko o 0,1 sekundy byłyśmy wolniejsze od mistrzyń świata Dunek, a wyprzedziłyśmy mocną dwójkę gospodarzy. Węgierki natomiast okazały się nieznacznie od nas szybsze w jedynce oraz w czwórce.