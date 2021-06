Kajakarstwo. Mistrzostwa Europy w Poznaniu. Ostatni sprawdzian przed Tokio

Wioślarstwo. Puchar Świata w Sabaudii. Ostatni sprawdzian przed igrzyskami

11 polskich osad, w tym pięć mających kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Tokio, przystąpi w piątek we włoskiej Sabaudii do trzydniowej rywalizacji w finałowych regatach Pucharu Świata. Zaprezentują się wioślarski i wioślarze z regionu.