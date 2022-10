Kamień ma swój mały mural. Namalowała go młodzież pod okiem Olgierda Szopińskiego [zdjęcia]

Swój własny minimural ma Kamień Krajeński. To w ramach pierwszego etapu projektu ,,Uwolnij Emocje, tu i teraz!" skierowanego do młodzieży, które realizuje Stowarzyszenie Za Marzeniami. Dwa dni warsztatów street art z Olgierdem Szopińskim, pasjonatem i twórcą murali, wystarczyły, by kolorowe, pozytywne, nawiązujące do emocji dzieło, powstało na szarym budynku na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu.

- Dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrekcją szkoły możemy wspólnie działać. Jestem pod wrażeniem zaangażowania naszej młodzieży podczas warsztatów. Zainteresowanie było duże, bo planowaliśmy warsztaty dla 15 osób a przyszło prawie 30. Energia była niesamowita i tylko utwierdziliśmy się w przekonaniu, że projekty skierowane do młodzieży są bardzo potrzebne. Te dwa dni warsztatów były też dla nas, organizatorów, wielką inspiracją i motywacją do dalszych działań. Przed nami październikowe i listopadowe spotkania. Myślę, że będą tak samo udane – mówi Natalia Marciniak, prezeska stowarzyszenia.