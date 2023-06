Ponad dwieście pięćdziesiąt osób ćwiczyło pod okiem mistrzyni olimpijskiej. Otylia Swim Tour podbił Katowice

W Katowicach z mistrzynią olimpijską aktywnie spędziła czas ponad setka młodych adeptów pływania. – To miejsce do którego wracam z radością, to tutaj zaczynałam swoją przygodę ze sportem, zawsze pojawiam się w Katowicach z uśmiechem na ustach – opowiada Otylia Jędrzejczak. – Cieszę się, że po raz pierwszy przeprowadzamy akcję w najnowszym z trzech tutejszych basenów, który powstał we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. W Katowicach jesteśmy już szósty rok z rzędu, a zawsze mamy tutaj duże zainteresowanie dzieci i rodziców. To najbardziej cieszy, że mamy szansę trafić do dużej grupy.

Otylia Swim Tour to cykl jednodniowych warsztatów organizowanych w całym kraju. W każdym spotkaniu udział biorą młodzi miłośnicy pływania, którzy potrafią przemieszczać się w wodzie przynajmniej dwoma stylami pływackimi – grzbietowym i dowolnym. Warsztaty są skierowane także do ich rodziców i opiekunów.