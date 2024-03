Kandydaci KO recenzują program Bydgoskiej Prawicy. Schreiber pyta KO o ich pomysły

Monika Matowska: - Łukasz Schreiber tak naprawdę mówi "stop" Bydgoszczy, a jeśli chodzi o sprawy bydgoszczan, to one zawsze były na drugim planie, po interesie partii, rządu PiS

Monika Matowska i Łukasz Krupa zabrali głos w sprawie pomysłu Łukasza Schreibera na temat utworzenia połączeń między Nową Wsią Wielką, Solcem Kujawskim i Nakłem, a przy okazji stworzeniem "nowej sieci" komunikacji w Bydgoszczy. Kandydat Bydgoskiej Prawicy odpowiada: "Rządząca miastem ekipa nie ma żadnego pomysłu dla Bydgoszczy".

- Łukasz Schreiber tak naprawdę mówi "stop" Bydgoszczy, a jeśli chodzi o sprawy bydgoszczan, to one zawsze były na drugim planie, po interesie partii, rządu PiS - mówi Monika Matowska, rzeczniczka kampanii Razem dla Bydgoszczy, która wspiera Rafała Bruskiego w wyścigu o kolejną kadencję prezydentury. Matowska apeluje, by skończyć "z demagogią w kampanii wyborczej" i skupić się na tym, "co jest ważne dla miasta". Odniosła się do wystąpienia posła PiS, który tego samego dnia zapowiadał usprawnienie komunikacji w Bydgoszczy.

Pomysł na miejską kolej w Bydgoszczy?

- Dopełnienie naszego planu na komunikację miejską to bydgoska kolej miejska. O co chodzi? O trzy nowe linie: z Nowej Wsi Wielkiej do Solca Kujawskiego, z Nowej Wsi Wielkiej do stacji Bydgoszcz Fordon i wreszcie z Nakład nad Notecią do Bydgoszczy Fordonu - zapowiadał Łukasz Schreiber w materiale filmowym na temat zmian w połączeniach kolejowych, który umieścił na swoim profilu na FB.

- Jednocześnie powołujemy taką centralną kolej miejską, bo wszędzie będzie kilka tych samych przystanków: Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Bielawy, Bydgoszcz-Wschód - wyliczał Schreiber. - Co jest ważne, to integralność taryfowa tego rozwiązania. Jeżeli masz sieciówkę na połączenia w komunikacji miejskiej, to możesz korzystać z bydgoskiej kolei miejskiej. To jest nowoczesne rozwiązanie, które także się wpisuje w "zieloną Bydgoszcz". Naprzód Bydgoszcz! - Poseł Schreiber, kandydujący na prezydenta Bydgoszcz z komitetu obywatelskiego, chowając logi PiS, bardzo dużo mówi o mieście ambitnym, o ośrodku metropolitalnym, o świetnej komunikacji, wielkich projektach i najlepiej, żeby to wszystko było jeszcze za darmo. Tymczasem też jako były radny miasta zapomina, że miasto może zrealizować tylko te projekty, na które ma środki własne albo pozyska środki zewnętrzne, a zarządzanie miastem to przede wszystkim zarządzanie finansami - mówi Łukasz Krupa, obecnie wiceprezydent Bydgoszczy, który w wyborach parlamentarnych będzie się ubiegał o miejsce wśród radnych sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.

A miała być ustawa metropolitalna

- Na samym tylko polskim ładzie, który wprowadził rząd PiS, miasto Bydgoszcz w ostatnich latach straciło ponad pół mld. zł, co wpłynęło na spowolnienie inwestycji - mówił Łukasz Krupa. - Inna rzecz, że w 2015 roku rząd PO-PSL wprowadził ustawę metropolitalną, która gwarantowała największym polskim miastom możliwość utworzenia metropolii z gwarancją finansowania dodatkowego z budżetu państwa na rozwój i sprawną komunikację, o której tak dużo w tej kampanii mówi poseł Schreiber.

Dodał, że w 2017 roku rząd PiS wprowadził ustawę, która "powołała jedyną w Polsce metropolię, na Śląsku, a w ostatnim artykule tej ustawy zablokowano możliwość utworzenia innych metropolii przez inne polskie miasta. Oczywiście poseł Schreiber głosował za tą ustawą. PO jeszcze próbowała złożyć do niej poprawkę, która miała sprawić, by w przyszłości mogły powstać kolejne metropolie. Ta poprawka również została odrzucona". - Tylko w tym roku metropolia śląska z budżetu państwa otrzymuje dodatkowo ponad 500 mln zł, właśnie na rozwój i tworzenie sprawnej komunikacji aglomeracyjnej. Miasto i obszar metropolitalny Bydgoszczy to nie dwa mln mieszkańców, jak na Śląsku, ale 600 tys. osób. łatwo policzyć, stosując proporcję, że moglibyśmy liczyć na 150, 170 mln zł - podkreśla Krupa. Do wystąpienia Łukasza Krupy i Moniki Matowskiej odniósł się Łukasz Schreiber: - To była kolejna w tej kampanii wyborczej konferencja Koalicji Obywatelskiej, na której nie zaprezentowano żadnych punktów programowych czy planu dla miasta. To pokazuje, że rządząca miastem ekipa nie ma żadnego pomysłu dla Bydgoszczy. Od miesiąca jedyne co robią to straszą Bydgoszczan PiS-em. Pokazują programową pustkę. - My mamy ambitny program, oni mówią, że nic nie da się zrobić. Ponadto, na tej konferencji padło wiele nieprawdziwych zarzutów. Warunki dla rozwoju miast w całej Polsce są takie same. Tymczasem, to Bydgoszcz jest najszybciej wyludniającym się miastem - dodał Schreiber, który kandyduje na prezydenta Bydgoszczy z komitetu Bydgoskiej Prawicy.

