Kandydaci na burmistrza Golubia-Dobrzynia 2024. Szymon Wiśniewski i Dominika Piotrowska o inwestycjach i planach działań

Poprosiliśmy kandydatów na burmistrza Golubia-Dobrzynia o przesłanie programów wyborczych. Otrzymaliśmy je od Szymona Wiśniewskiego i Dominiki Piotrowskiej. Urzędujący burmistrz Mariusz Piątkowski, mimo trzykrotnego kontaktu (e-mailem, osobiście i sms-em), nie udostępnił programu nam i przede wszystkim naszym Czytelnikom, mieszkańcom, wyborcom.

Program wyborczy Szymona Wiśniewskiego

Szymon Wiśniewski zaznacza:

„Uważam, że Golub-Dobrzyń zasługuje aby być miastem z prawdziwego zdarzenia, a nie zaściankiem. Moim celem jest stworzenie miasta na miarę XXI wieku. Dziś niemal wszystkie samorządy wokół wyprzedziły Golub-Dobrzyń.

Nasi mieszkańcy zasługują na miasto bez korków. Miasto z dobra oświatą i miejscami pracy dla absolwentów, którzy nie będą uciekać z Golubia-Dobrzynia do dużych aglomeracji. Potrzebne jest zaplecze od żłobków, szkół po miejsca pracy i rozrywki. Potrzebujemy miasta, z którego będziemy dumni, gdy będą nas odwiedzać inni. Chciałbym, aby wizytówką Golubia-Dobrzynia była tętniąca życiem starówka.

Uważam, że aby to wszystko zrealizować potrzebujemy współpracy, a nie lokalnych konfliktów samorządowych, w których każdy chce coś „ugrać” tylko dla siebie a nie dla mieszkańców. Wszystkie okoliczne samorządy powinny współpracować ze sobą dla dobra mieszkańców. Polityka samorządowa od miasta, przez gminę a na powiecie kończąc powinna być spójna. Tego właśnie chcę razem ze swoimi kandydatami na radnych.

Gospodarka i przedsiębiorczość

Powołamy w ramach Urzędu Miasta - Centrum Obsługi Biznesu. Biuro to będzie odpowiedzialne za nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w celu pomocy w uruchomieniu unijnych lub krajowych dotacji, grantów itd. To urzędnicy tego biura jako pierwsi będą nawiązywali kontakt z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami i informowały je o tym, jakie przysługują danemu przedsiębiorcy dotacje, pomagać im w ich pozyskaniu, informować co dzięki nim można osiągnąć. Przyczyni się to do szybkiego rozwoju naszych lokalnych firm, poprawi ich konkurencyjność na rynku i przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia w okolicy.

Zorganizujemy cykliczne spotkania z innymi włodarzami na szczeblu powiatu w celu opracowania wspólnej strategii rozwoju gospodarczego i społecznego naszego regionu. Jest to bardzo ważny punkt naszego programu, ponieważ pozwoli nam zdiagnozować słabe i mocne strony naszego regionu.

Infrastruktura i komunikacja

Podejmiemy wszelkie działania w celu ożywienia golubskiej starówki, aby była miejscem pod każdym względem przyjaznym dla mieszkańców i turystów.

We współpracy z PKP oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich uporządkujemy teren dawnego przejazdu kolejowego - wjazdu do Golubia-Dobrzynia od strony Kowalewa Pomorskiego.

Podejmiemy ścisłą współpracę z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Zarządem Dróg Powiatowych, by zmodernizować jak największą liczbę ulic w mieście (ul. Lipnowska, Słuchajska).

Dzięki pozyskanym dotacjom stworzymy ulice na Osiedlu Panorama.

Ożywienie Golubskiej części miasta

Doprowadzimy do przeniesienia części urzędu miasta (np. Urząd Stanu Cywilnego) do Golubia w celu ożywienia tej części miasta. Postaramy się przekonać do tego pomysłu również inne samorządy np. Starostwo Powiatowe, aby także przeniosły część urzędu do Golubia.

Chcemy aby Rynek w Golubiu stał się również miejscem handlu lokalnymi produktami oraz miejscem gdzie będą świadczone usługi dla mieszkańców. Planujemy organizować tu cykliczne jarmarki np. z produktami ekologicznymi od lokalnych producentów z powiatu i regionu.

Po analizie budżetu postaramy się obniżyć część opłat obowiązujących w tej części miasta, aby przyciągnąć lokalnych przedsiębiorców do tego miejsca.

Pomoc społeczna i socjalna

W ramach Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej powołamy Centrum Wsparcia Seniorów. Centrum będzie pomagało starszym mieszkańcom Golubia-Dobrzynia. W tym celu nawiążemy również współprace z organizacjami pozarządowymi, aby stworzyć wolontariat – pomoc dla seniorów.

Wznowimy działalność Dziennego Domu Seniora. W tym celu pozyskamy dotacje zewnętrzne na jego działalność z nowopowstałego Ministerstwa Polityki Senioralnej. Przy MOPS stworzymy miejską jadłodzielnię.

Turystyka

Dzięki środkom zewnętrznym wybudujemy przystań kajakową z zapleczem. Nastąpi rozwój potencjału szlaku wodnego Drwęcy oraz golubskiej części miasta. Z tego zaplecza będą mogli korzystać miejscowi przedsiębiorcy z branży turystycznej.

Edukacja, Kultura, Sport

Doprowadzimy do lepszego wykorzystania potencjału Domu Kultury i OSiR w celu pełniejszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i sportowych starszych i młodszych mieszkańców. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców miasta doprowadzimy do uruchomienia regularnych seansów kinowych.

Powołamy Radę Seniorów oraz Radę Dzieci i Młodzieży - ciała doradcze dla osób młodych i starszych, aby konsultować z nimi różne sprawy pod kątem potrzeb tych grup społecznych.

Powołamy w ramach Urzędu Miasta - Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Biuro te będzie odpowiedzialne za nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi (NGO) w celu pomocy w uruchomieniu unijnych lub krajowych dotacji, grantów itd.

Dbając o potrzeby środowisk piłkarskich doprowadzimy do powstania profesjonalnego boiska piłkarskiego do treningów. We współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową stworzymy boisko sportowe na Osiedlu Młodych (ul. Żeromskiego).

Doprowadzimy do remontu boiska Orlik ze środków Ministerstwa Sportu oraz do powstania nowych tego typu boisk np. w Golubiu przy tzw. Czarnej Drodze. Chcemy, aby te miejsce było obszarem sportu i rekreacji w golubskiej części miasta. Chcemy przywrócić tu dawne tor saneczkowy.

Promocja miasta

Chcemy promować miasto na zewnątrz, aby w ten sposób ściągnąć turystów oraz przedsiębiorców. W tym celu zorganizujemy targi rolnicze i maszyn rolniczych oraz targi turystyczne”.

Program wyborczy Dominiki Piotrowskiej

Dominika Piotrowska zaznacza: „Najważniejsze dla nas jest aktywne pozyskiwanie dofinansowań i funduszy zewnętrznych oraz skuteczna ich realizacja!

Rozwój infrastruktury oraz inwestycje

Pozyskiwanie środków i funduszy unijnych

Przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie poprawy dróg i chodników, wyznaczenie priorytetów i planowanie modernizacji

Poprawa bezpieczeństwa na chodnikach i przejściach dla pieszych

Współpraca z instytucjami finansującymi w celu zabezpieczenia funduszy na inwestycje infrastrukturalne

Priorytety:

Basen - budowa z wykorzystaniem pierwotnych założeń koło hali sportowej

Boisko treningowe – pełnowymiarowe, ze sztuczną nawierzchnią w OSiR

Boisko - typu Orlik przy zespole szkół przy ul. Żeromskiego

Boisko - wielofunkcyjny obiekt w golubskiej części miasta

Rewitalizacja zabytków - domek podcieniowy, mury obronne, baszta

Parkingi - budowa nowych, remont istniejących parkingów i wprowadzenie systemu parkowania

Budowa i modernizacja podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami

Budowa ulic na osiedlach, remonty dróg

Budowa toalety publicznej

Rozbudowa monitoringu miejskiego

Montaż energooszczędnych lamp drogowych na dotychczas nieoświetlonych ulicach

Budowa nowoczesnych placów zabaw oraz modernizacja istniejących

Modernizacja parku przed urzędem miasta

Zmiana modelu zarządzania mieniem miejskim/komunalnym

Budowa nowych budynków komunalnych

Zagospodarowanie niszczejącego budynku po dawnym przedszkolu przy ul. Kościuszki

Wsparcie Przedsiębiorczości

Współpraca z Instytucjami wspierającymi finansowanie - środki zewnętrzne dla przedsiębiorców

Wspieranie procedur formalnych zakładania i rozwoju lokalnych firm

Organizacja targów i wydarzeń promocyjnych dla przedsiębiorców lokalnych

Organizowanie lokalnych warsztatów i szkoleń biznesowych

Ułatwienia dla lokalnych przedsiębiorstw

Inicjatywy wspierające rozwój małych firm

Promocja lokalnych produktów i usług

Priorytety:

Centrum obsługi przedsiębiorców - wsparcie lokalnych przedsiębiorców (organizacja cyklicznych spotkań dla przedsiębiorców z inicjatywy urzędu miasta, sieć współpracy biznesowej)

Spotkania dla przedsiębiorców na temat dofinansowań ze środków zewnętrznych

Miejsca pracy - skuteczne przyciąganie do miasta inwestorów i wspieranie firm, celem stworzenia nowych miejsc pracy

Wsparcie działalności parku przemysłowo-technologicznego

Utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej “starówka golubska”

Zrównoważone inwestowanie i oddłużanie budżetu miejskiego

Unowocześnienie i przeorganizowanie miejskiego wydziału komunalnego

Wodociągi miejskie - dynamiczne uruchomienie usług komercyjnych

Utworzenie platformy internetowej do nawiązywania kontaktów i reklamowania swoich produktów

Wsparcie w zakresie cyfryzacji i dostosowywania do współczesnych standardów

Wspieranie budownictwa mieszkaniowego

Turystyka

Opracowanie profesjonalnej strategii turystycznej w oparciu o lokalne walory środowiska.

Priorytety:

Budowa przystani kajakowej

Zorganizowanie stałego punktu informacji turystycznej

Budowa kładki rowerowej nad Drwęcą (na wysokości oczyszczalnia - Olszówka)

Budowa mostu drewnianego nad Drwęcą (na wysokości Panorama - ul. Brodnicka)

Tworzenie parkingów dla rowerów

Nawiązanie stałej współpracy z samorządami powiatu golubsko-dobrzyńskiego w celu wspólnej promocji lokalnych walorów turystycznych

Budowa i oznakowanie szlaków turystyki pieszej, rowerowej, wodnej

Promowanie produktów turystycznych i lokalnych produktów markowych

Rozwinięcie turystyki na terenie starówki golubskiej

Edukacja i Kultura

Organizacja regularnych wydarzeń kulturalnych, takich jak: festiwale, koncerty i wystawy artystyczne

Współpraca z lokalnymi artystami i instytucjami kulturalnymi w celu wspierania lokalnej sceny artystycznej

Wspieranie lokalnych placówek edukacyjnych

Promocja kulturalnych wydarzeń i festiwali

Tworzenie programów edukacyjnych dla mieszkańców

Priorytety:

Rozwinięcie oferty Domu Kultury i biblioteki oraz rozszerzenie zajęć i wydarzeń organizowanych przez OSiR

Ożywienie muszli koncertowej oraz starówki

Seniorzy - poszerzenie oferty kulturalno-rekreacyjnej.

Utworzenie miejsc spotkań dla młodzieży w obiektach i przestrzeniach miejskich

Organizacja imprez tanecznych dla mieszkańców

Organizacja festiwalu muzyki biesiadnej

Utworzenie całorocznego i regularnego kina letniego

Organizacja wakacyjnych, muzycznych piątków na starówce (występy lokalnych artystów)

Organizacja na starówce jarmarków nawiązujących do średniowiecza

Utrzymanie dotychczasowego kalendarza imprez miejskich w odświeżonej, uaktualnionej formule

Spotkania międzypokoleniowe (seniorzy, młodzież, dzieci)

Wsparcie i integrowanie lokalnych stowarzyszeń i fundacji, wspieranie ich działalności oraz pomoc ze strony urzędu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

Utworzenie centrum wolontariatu

Przywrócenie działania Młodzieżowej Rady Miasta oraz Koła Gospodyń Miejskich

Wznowienie funkcjonowanie Budżetu Obywatelskiego

Przestrzeń miejska oraz ekologia

Zwiększenie liczby terenów zielonych i parków

Edukacja ekologiczna i upcykling produktów

Inwestycje w energię odnawialną i efektywne technologie energetyczne

Programy wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców - jakość powietrza

Priorytety:

Zielone płuca miejskie - nasadzenie drzew na starówce oraz w ciągach komunikacyjnych - minimum 400 nowych drzew w centrum miasta

Zwiększenie ilości drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich

Powstanie miejsc do rekreacji rodzinnej (m. in. wokół muszli koncertowej)

Zagospodarowanie terenów zielonych wokół starówki golubskiej i bulwarów (np. na plażę miejską, miejsce do zabaw, leżakowania, koncertów plenerowych)

Zwiększenie jakości sprzątania miasta i dbania o zieleń miejską, a także podniesienie ogólnej estetyki miasta

Ochrona zasobów wodnych

Zachęcanie przedsiębiorstw i mieszkańców do stosowania technologii przyjaznych dla środowiska i ograniczania emisji gazów cieplarnianych poprzez zbudowanie programu dofinansowań w oparciu o środki zewnętrzne

Transparentność urzędu i partycypacja

Jasne prezentowanie działań urzędu i budżetu miasta

Wprowadzenie narzędzi online do zbierania opinii społecznych

Organizacja cyklicznych spotkań otwartych, podczas których mieszkańcy będą mogli dzielić się pomysłami i obawami

Stworzenie platformy online do zgłaszania propozycji i komunikacji z władzami lokalnymi

Publikacja regularnych raportów dotyczących budżetu i działań podejmowanych przez samorząd

Priorytety:

Spotkania otwarte z mieszkańcami

Konsultacje społeczne przed ważnymi decyzjami

Dialog z mieszkańcami

Stworzenie interaktywnej platformy online, na której mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły, wnioski i uwagi

Organizacja regularnych dyskusji i warsztatów na temat funkcjonowania samorządu

Przejrzystość budżetu - transparenty dostęp do raportów budżetu miasta w formie online

Kandydaci w wyborach samorządowych















