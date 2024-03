Kandydaci na wójta gminy Jeziora Wielkie. Oni powalczą w wyborach samorządowych 2024

Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe w Polsce odbędą się 7 kwietnia 2024 roku w godzinach od 7:00 do 21:00. W miejscowościach, w których żaden z kandydatów nie uzyska co najmniej 50% poparcia w pierwszej turze, będzie potrzebna druga tura - wyborcy pójdą do urn 21 kwietnia.

Kandydatów na wójtów i burmistrzów można było zgłaszać do 14 marca.