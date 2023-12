Kąpielą w zimnym Gople kruszwickie morsy pożegnały 2023 rok. Był też toast

Sylwestrową kąpiel w jeziorze Gopło, ostatnią w 2023 roku, rozpoczęła tradycyjna rozgrzewka na dzikiej plaży w Kruszwicy. Chwilę później pierwsi klubowicze wchodzili już do grudniowego Gopła. Choć jeziora na skuwa lód, to woda w nim jest lodowata. Morsom to oczywiście nie przeszkadzało. Do Gopła maszerowali wyposażeni w tryskające iskrami zimne ognie i m. in. w butelki z musującym "Piccolo", czyli szampanem dla dzieci. Było tradycyjne odliczanie do "30", toast i życzenia noworoczne.