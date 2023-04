Kaplica św. Rocha w Chełmnie poświęcona przez proboszcza fary. Zdjęcia

- Kiedyś w tej kapliczce była figurka św. Rocha. Miała chronić mieszkańców przed pandemią czarnej ospy - tak mówi legenda. A potem ktoś ją ukradł. Jedna z mieszkanek ufundowała więc w to miejsce figurkę Matki Boskiej - przypomina radny Wojciech Strzelecki. - Kilka lat temu trzeba było kapliczkę rozebrać, bo niebezpiecznie pochyliła się w tył. Bałem się, że się przewróci. Z mieszkańcami walczyliśmy o odbudowanie tego miejsca ponad trzy lata. I zależało nam, by do kapliczki powrócił św. Roch, tak jak to było wcześniej.

- Bardzo się cieszę, że udało się doprowadzić do końca to zadanie. Dopiero jak kapliczka została rozebrana zrozumiałem, ile znaczy dla mieszkańców Rybaków. To, że miejsce to zostało odtworzone, to też ich zasługa, ponieważ motywowali do starań, by św. Roch wrócił na swoje miejsce - podkreśla Wojciech Strzelecki. - Wyszło bardzo ładnie. Miasto poniosło koszt na wykonanie infrastruktury wokół tego miejsca - odrestaurowanie schodów, położenie polbruku, montaż ogrodzenia, a także zamontowanie kamery i połączenie jej do miejskiego monitoringu.