Kapsuła czasu w Janowcu Wielkopolskim! - zdjęcia, wideo. "To ślad dla następnych pokoleń. Świadectwo naszych czasów"

Odkrycie podczas prac ziemnych przy Urzędzie Miejskim w Janowcu Wlkp.

W czerwcu 2024 roku przy janowieckim urzędzie realizowano prace związane z urządzeniem ogródka rekreacyjnego dla mieszkańców. Projektantem i wykonawcą tej inwestycji był Michał Bystrzyński.

- Przygotowując teren pod nasadzenia i ścieżkę pieszą, natrafiłem na wymurowane z czerwonej cegły małe pomieszczenie. W mojej ocenie mogła tu być studzienka drenarska pamiętająca czasy niemieckie. Uznaliśmy, w rozmowie z burmistrzami Janowca, że jest to jest świetna okazja, aby umieścić w tej studzience, suchej obecnie, kapsułę czasu. Pomysł zaczęliśmy wcielać w życie.

Z wielkim zaangażowaniem do tematu podszedł Michał Werkowski, zastępca burmistrza, pasjonat historii. To on jest twórcą listu skierowanego do następnych pokoleń.

List ten, zafoliowany, trafił do specjalnej tuby - kapsuły czasu.