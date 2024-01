Karambol na DK 15 pod Toruniem - zdjęcia. Jedna osoba trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło w środę, 3 stycznia, kilka minut po godzinie 11. W miejscowości Cierpice (gmina Wielka Nieszawka) na drodze krajowej nr 15 doszło do karambolu. Według relacji strażaków były to trzy samochody dostawcze, bus i samochód osobowy, którymi łącznie podróżowało osiem osób. Na miejscu okoliczności zdarzenia prowadziła toruńska policja, która ma wstępne ustalenia.

- Na 227 kilometrze zderzyły się cztery pojazdy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca dostawczego iveco, z nieznanej dotąd przyczyny, wjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z dostawczym renault. W konsekwencji zderzenia tych aut kierująca samochodem osobowo-dostawczym renault kobieta najechała na tył renault, które wcześniej zderzyło się z iveco, a kierowca osobowego dacii, chcąc uniknąć zderzenia z tymi autami, zjechał do przydrożnego rowu - relacjonuje sierż. sztab. Sebastian Pypczyński z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.