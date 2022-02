Karolina Naja: Mistrzem jest się w danym roku, teraz piszę nową historię

Sukces potrafi zawrócić w głowie i utrudnić przygotowanie do kolejnego sezonu, ale polskiej kajakarce to z pewnością nie grozi. Również dlatego, że już trzeci raz wraca do treningów po zdobyciu olimpijskiego medalu.

– Gdy schodzi się z podium to już jest historia. Po igrzyskach był czas na odpoczynek, regenerację, na cieszenie się sukcesem. Po wznowieniu treningów po przerwie przyszedł czas pomyśleć poważnie o kolejnym sezonie, o kolejnych latach kariery – uważa Karolina Naja. – Rozumiem zasady jakie są w kajakarstwie – mistrzem się jest danego roku, a kolejną historię pisze się w chwili teraźniejszej, tym co robię na co dzień – dodaje.

Naja pierwszy medal olimpijski zdobyła w 2012 roku w Londynie w parze z Beatą Mikołajczyk. Po brązie na IO rok później wróciła z trzema medalami z mistrzostw świata (dwa srebrne i jeden brązowy) i mistrzostw Europy (dwa złota i srebro). W Rio de Janeiro para Naja-Mikołajczyk znów była trzecia. W kolejnym roku kajakarka zrobiła sobie przerwę od startów związaną z narodzinami dziecka. Po Tokio i dwóch medalach olimpijskich (srebrnym i brązowym) kolejny cel to Paryż.