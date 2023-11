Za parking w sanatorium w Ciechocinku zapłacił 505 zł! Tak sanatoria ukrywają dodatkowe opłaty. Znamy kwoty Agnieszka Domka-Rybka

Pan Józef wybrał się do sanatorium do Ciechocinka we wrześniu tego roku: - Musiałem zapłacić 505 zł za parking, a tej informacji nie było na stronie internetowej sanatorium. Co ciekawe, miesięczny abonament za parking wydzielony na ulicy wynosił tylko 200 zł. Żadnych dodatkowych opłat nie ponoszą zaś pensjonariusze komercyjni - pełnopłatni. Ponadto korzystają z innej formy wyżywienia, jak szwedzki stół i dania obiadowe do wyboru. To taki współczesny NFZ- owski apartheid! Dodajmy, że cena ustawowa za turnus to też ponad 500 złotych...