Kaszubski Rajd Pojazdów Bloku Wschodniego Leno w Przódk. Przystanek Muzeum PRL w Sępólnie. Zobacz zdjęcia

W latach 30. XX wieku koncern paliwowy Schell organizował przejazdy turystyczne, mijając ówczesne niemieckie miejscowości, w których mieściły się ich stacje paliw. Kaszubski Rajd Pojazdów Bloku Wschodniego Leno w Przódk to rajd na trasie Schella, który w 2022 roku AutoKaszuby i Automobilklub Bytowski reaktywował po 90 latach. „Wskrzeszona”, dwudniowa (21-22.05) impreza skupia miłośników klasyki motoryzacji - nie tylko PRL, ale też całego bloku wschodniego Pomorza. I ta właśnie idea przyświeca rajdowi - w podróż mogą pojechać udział jedynie pojazdy wyprodukowane w krajach socjalistycznych. Intrygująca jest tez sama nazwa rajdu, co w języku kaszubskim „leno w przódk” oznacza „tylko do przodu”.