"Katarzynki" na słodko. Energa Polski Cukier Toruń z nowym sponsorem

Do grona kluczowych sponsorów drużyny dołącza jeden z symboli toruńskiego biznesu, który w ubiegłym roku świętował 260 urodziny. - Umowę podpisujemy ze stowarzyszeniem, który swoją nazwę wywodzi od naszego sztandarowego produktu. Nie mieliśmy do tej pory należytych relacji i uznaję to za lukę, która najwyższy czas uzupełnić - mówi Szymon Poliński, prezes zarządu Fabryki Cukierniczej Kopernik. - To zaszczyt, że możemy wciąż udział w tym przedsięwzięciu. Dla nas bardzo ważna jest kultura i turystyka, wspólnie z władzami regionu i organizacjami lokalnymi chcemy pracować na rzecz rozwoju tych dziedzin. Sport jest w tym procesie bardzo istotny, wpływa na postrzeganie miasta, jego rozwój i turystykę. Dziękuję pani Krystynie (dyrektor klubu - dop.red.), że tak obrazowo przedstawiła wizję naszej współpracy i tym samym przekonała zarząd firmy, że to dobry krok z korzyścią dla obu stron i całego miasta.