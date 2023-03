Kibice na Kryterium Asów w Bydgoszczy. Mamy dużo zdjęć z trybun!

Na ten dzień kibice żużla czekali kilka miesięcy. Sezon żużlowy wreszcie się rozpoczął. I to z przytupem, bo do Bydgoszczy zjechali znakomici zawodnicy. W Kryterium Asów udział wzięli czołowi zawodnicy PGE Ekstraligi, z mistrzem świata Bartoszem Zmarzlikiem na czele. Stawkę uzupełnili m.in. zawodnicy miejscowej Abramczyk Polonii. Dla wszystkich była to okazja do sprawdzenia się na tle mocnych rywali.

Najlepiej wypadł Artiom Łaguta, który po zawieszeniu Rosjan, w ogóle nie startował w poprzednim sezonie. Żużlowiec Sparty Wrocław bardzo dobrze prezentował się na bydgoskim torze, a w 18. wyścigu przypieczętował wygraną. Podium uzupełnili Dominik Kubera i Szymon Woźniak (po wyścigu dodatkowym).

Zawodnicy Abramczyk Polonii - Kenneth Bjerre, David Bellego, Andreas Lyager, Wiktor Przyjemski, Daniel Jeleniewski i Szymon Szlauderbach - jeździli "w kratkę", ale na podstawie pierwszych zawodów trudno wyciągać wnioski co do dyspozycji poszczególnych żużlowców.