Kiedy najlepiej odejść na emeryturę w 2023 roku? W tym miesiącu miesiącu przejście na emeryturę opłaca się najbardziej

Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego oraz udowodnienie jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia to w Polsce jedyne warunki przejścia na emeryturę. Jednak są czynniki, od których zależy wysokość świadczenia, jakie otrzymamy. Te czynniki to nie tylko ilość przepracowanych lat (bo z tym się wiąże wysokość odprowadzonych składek), ale nawet miesiąc, w którym przyszły emeryt złoży wniosek o świadczenie emerytalne.Zobacz, kiedy najkorzystniej złożyć wniosek o emeryturę, jeśli już osiągnąłeś wiek emerytalny, a kiedy, jeśli dopiero go osiągniesz >>

unsplash.com