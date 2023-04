Kiedy strażacy usuną gniazdo albo rój, a kiedy nie? Co, jeśli wezwanie będzie nieuzasadnione? Sprawdź zasady

Od czerwca do września dochodzi w Polsce do ok. 70 tys. zdarzeń związanych z usuwaniem owadów. Strażacy oceniają, że stanowi to ok. 30 proc. interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, które angażują ok. 300 tys. strażaków PSP, OSP i KSRG i 75 tys. pojazdów.

- Liczby te pokazują, że zaangażowanie w usuwanie rojów i gniazd może stanowić osłabienie naszych sił latem, gdy liczba pozostałych interwencji rośnie – uzasadnia Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. – Ponadto zdarzenia związane z wystąpieniem owadów z natury rzeczy nie są nagłe i i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów.

Dlatego w przypadku braku poważnych zagrożeń, strażacy odsyłają do art. 61 prawa budowlanego: