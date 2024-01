Kiedy wypłaty 800 plus? Niektórzy rodzice już mają pieniądze na kontach

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze 500 plus wzrosło do 800 zł. Zmiana ta nastąpi z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku. Rodzice otrzymają wypłaty w tych samych terminach co dotychczas.

Pierwsze świadczenia w wysokości 800 zł wpłynęły na rachunki bankowe już pod koniec grudnia 2023 r. Do rodziców trafiło wówczas ok. 568 mln zł.

Zobacz także:800 plus od stycznia 2024 - dla kogo powiększone świadczenie? To musisz wiedzieć przed wypłatami

"W środę 3 stycznia wypłacono 562 mln zł. 4 stycznia zaplanowano przelewy na łączną kwotę 561 mln zł, a 8 stycznia do rodziców trafi 561 mln zł" – przekazała PAP prezes ZUS.

"Łącznie w czterech terminach stycznia wypłacimy świadczeń 800 plus w kwocie 2 mld 253 mln zł" – dodała szefowa ZUS.