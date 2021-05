Kijewo Królewskie. Wiemy, kiedy wójt Mieczysław Misiaszek kończy pracę. Muszą być wybory?

My zapytaliśmy dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Toruniu , Sławomira Michalaka, co wydarzy się jako konsekwencja rezygnacji wójta gminy Kijewo Królewskie?

- Odchodzę na emeryturę 6 lipca - zapowiada Mieczysław Misiaszek. - Na razie jest cisza, jeśli chodzi o to, co dalej. Wiem, że w ciągu 90 dni powinny odbyć się wybory.

- Kadencja kończy się w 2023 roku, została wydłużona do pięciu lat, a ostatnie wybory samorządowe były w 2018 roku - podkreśla Sławomir Michalak. - Wybory nie zostałyby przeprowadzone, gdyby rezygnacja nastąpiła sześć miesięcy przed upływem kadencji. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu wojewoda wie, że gmina nie ma organu wykonawczego. Zostaje wyznaczona osoba, która będzie pełniła funkcję wójta - potocznie nazywana komisarzem. Komisarz jest organem wykonawczym do czasu złożenia ślubowania przez nowo wybranego wójta.

Czy wójt Misiaszek może jeszcze zmienić zdanie?

Jak się okazuje, mógłby.

- Do momentu, kiedy komisarz wyborczy nie stwierdzi wygaśnięcia mandatu, jeśli wójt złoży odmienne oświadczenie od pierwszego, oświadczenie następcze uchyla oświadczenie pierwotne - informuje Sławomir Michalak. - Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej są takie, że jeśli w oświadczeniu jest wskazany termin i on nie upłynął - zainteresowany może zmienić oświadczenie woli. Zatem jest to jeszcze możliwe. Natomiast, jeśli komisja wyborcza wyda decyzję to już złożone odmienne oświadczenie nie wywoła skutków prawnych.

