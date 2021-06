Kikolscy emeryci mają energię i chęć do działania!

Stowarzyszenie Emerytów Gminy Kikół podsumowało minioną kadencję i wybrało nowe władze. Prezesem ponownie został Mieczysław Sławkowski. Wybór zapadł jednomyślnie. W planach na nową kadencję znalazło się kontynuowanie dotychczasowej działalności. Emeryci stawiają na kulturę, turystykę i wszelkie formy rehabilitacji. Nic dziwnego, w tym wieku trzeba stawiać na zdrowie.

Stowarzyszenie Emerytów Gminy Kikół powstało w ramach istniejącego od lat Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dzięki temu uzyskało samodzielność i możliwość ubiegania się o dotacje. Obecnie zrzesza aż 86 osób. – Była to nasza odpowiedź na brak chęci przystosowania statutu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów do realnych potrzeb i aktualnie istniejących możliwości prawnych – mówi prezes Mieczysław Sławkowski. – Z powodu obostrzeń epidemicznych nie mogliśmy zorganizować zebrania sprawozdawczo – wyborczego w statutowym terminie. Mogło się ono odbyć dopiero teraz.

Stowarzyszenie nastawia się głównie na aktywizację seniorów, organizując wyjazdy nie tylko na wydarzenia kulturalne. Kikolscy seniorzy mieli okazję być kilka razy w Teatrze Muzycznym w Łodzi czy w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Taki bezpośredni kontakt ze sztuką jest wyjątkowo cenny. Do tego doszły wycieczki, a także wyjazdy rehabilitacyjne do Ciechocinka, imprezy okolicznościowe i udział w uroczystościach na szczeblu gminnym. Otrzymana dotacja z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pozwoliła na zakup pawilonu wystawienniczego z wyposażeniem. Plany pokrzyżowała pandemia, która mocno ograniczyła działalność, ale wszystko wskazuje na to, że wakacje będzie można wykorzystać w pełni. Już udało się zorganizować wyjazd do płockiego ogrodu zoologicznego. Był to wspólny wypad z wnukami z okazji Dnia Dziecka. Świetnie układa się współpraca z Ośrodkiem Kultury Gminy Kikół – seniorzy brali udział w zajęciach z muzykoterapii i zawsze uczestniczą we wszystkich koncertach. Emeryci mogą zawsze liczyć na wsparcie władz samorządowych i to nie tylko szczebla gminnego.

Prezesem ponownie został Mieczysław Sławkowski, a skarbniczką Teresa Żurawska. Do zarządu jako członkowie weszli Grażyna Kozicka i Mieczysław Bojarski. Nadchodzące miesiące będą obfitować w wiele wydarzeń. Już w lipcu emeryci pojadą do Szwecji, potem czeka ich wypad nad polskie morze i piknik w Głęboczku. Ponadto zaplanowano wyjazd rehabilitacyjny do Ciechocinka, dofinansowany przez samorząd województwa.

Pozostaje tylko życzyć kikolskim emerytom powodzenia w realizacji planów, bo energii im z pewnością nie zabraknie.