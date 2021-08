Kikolska „Syrenka” postawiła na wypoczynek nad wodą Małgorzata Chojnicka

Stowarzyszenie Kultury i Rekreacji „Syrenka” w Kikole działa od dwóch lat, a ma już się czym pochwalić. Postawiło sobie za cel, by jezioro Kikolskie znów tętniło życiem i to się udało. Za pozyskane środki zakupiło sprzęt pływający, z którego wypoczywający nad wodą mogą korzystać. Są to m.in. żaglówki, kajaki, rowery pływające.