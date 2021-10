Kilkudziesięciu pracowników bydgoskich sądów pojedzie na protest do Warszawy

Zobacz wideo: Ogrzewalnia dla osób bezdomnych przy bydgoskiej bazylice

- Mamy tego dość. Wszyscy dostają pieniądze, tylko nie my - mówi jeden ze związkowców zrzeszających pracowników sądów w Bydgoszczy. - Wspieramy lekarzy, jeździmy do Warszawy, do białego miasteczka. Tak zaznaczamy swoją obecność i swoje żądania.

W najbliższą sobotę tylko z Bydgoszczy do Warszawy na protest pracowników sądownictwa ma pojechać kilkadziesiąt osób. - Dwa lata temu, kiedy protestowaliśmy, rząd dał nam jakieś podwyżki. Nikt nie może temu zaprzeczyć. Tylko że w sytuacji, kiedy wszystko wokół drożeje, a jeszcze do tego słyszmy, że inne grupy zawodowe co chwilę negocjują nowe podwyżki, te nasze dodatkowe pieniądze niewiele już znaczą - mówi nasz rozmówca, prosząc, by nie podawać jego danych osobowych.