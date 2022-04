„KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” zbliża się do końca. W Nysie ćwiczyło ponad trzystu uczniów

Za nami już przedostatnia odsłona tegorocznej akcji „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF”, realizowanej przez Fundację Moniki Pyrek. Tym razem w niezwykłej lekcji wychowania fizycznego udział wzięło ponad trzystu uczniów z czterech szkół podstawowych z Nysy i Białej Nyskiej.

– Promujemy uprawianie sportu, promujemy radość poprzez sport, bo przecież w uprawianiu sportu i w aktywności fizycznej jest wiele radości. Gdy dzieci będą dobrze się bawić to na pewno chętniej będą aktywne – mówi Monika Pyrek, jedna z najlepszych polskich lekkoatletek w historii. W trakcie akcji „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” uczniowie mają możliwość skorzystania z wielu sportowych aktywności na poszczególnych stacjach. Lekcja trwa dwie godziny, a uczniowie mogą ćwiczyć na wszystkich dostępnych urządzeniach po wcześniejszej rozgrzewce. W hali Nysa, w której na co dzień występują siatkarze PSG Stali Nysa, ćwiczyły tłumy dzieciaków. Razem z Moniką Pyrek dzieci do aktywności zachęcała Wioletta Frankiewicz, była medalistka mistrzostw Europy na 3000 metrów z przeszkodami. Frankiewicz pomagała na stacji biegowej, motywowała do poprawiania własnych wyników i dawała młodzieży cenne wskazówki, jak biegać jeszcze szybciej i poprawnie technicznie.

Najliczniejszą grupę uczniów stanowili siatkarze i siatkarki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie. To wyjątkowa szkoła, której mury opuściło wielu świetnych siatkarzy, m.in. medaliści mistrzostw świata Bartosz Kurek i Piotr Gacek. – Wprawdzie na naszych lekcjach nie ma stacji siatkarskiej, ale może i dobrze się stało, bo przecież chodzi nam o otwartość na nowe i różnorodność. Młodzi siatkarze i siatkarki mieli okazję poznać inny rodzaj aktywności – dodała Pyrek. – Dokładnie tak, nasi uczniowie próbowali różnych aktywności i doskonale się bawili. Oni na co dzień dużo trenują, przygotowują się do zawodów, więc takie wydarzenie to była dla nich super odskocznia – mówił nauczyciel i trener z nyskiej Trójki Paweł Satora.

Uczniowie nie ukrywali, że bawili się doskonale. – Było świetnie, czekamy na więcej takich lekcji. Nie możecie przyjeżdżać przynajmniej raz w miesiącu – żartował Janek, uczeń SP3.

– Mi bardzo podobała mi się koszykówka, bo to stacja zespołowa i moja klasa bardzo mi pomagała. Zdobyłam aż szesnaście punktów – chwaliła się Ola z Białej Nyskiej. Akcja „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” jest częścią programu realizowanego przez Grupę Ferrero, mającego inspirować dzieci i młodzież do podejmowania fizycznej aktywności w celu wykształcenia u nich kultury ruchu. Uczestnicy akcji przez dwie godziny ćwiczą na różnych urządzeniach. To już szósty cykl spotkań organizowanych w szkołach podstawowych przez Fundację Moniki Pyrek. Partnerem tytularnym akcji jest KINDER Joy of moving. Projekt jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, które również współfinansuje jego realizację. Honorowy patronat nad akcją objęli również Minister Edukacji i Nauki oraz Polski Komitet Olimpijski. Partnerem logistycznym przedsięwzięcia jest wypożyczalnia samochodów Rentis.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Gala Strife 2 już 25 czerwca