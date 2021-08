Kobieta przeszła w nocy kilka kilometrów z zawałem. Nie do pogotowia, a do strażaków

- Chwilę po północy - już 12 sierpnia 2021 r. - do stanowiska kierowania KP PSP w Chełmnie przyszła 78-letnia kobieta , która poinformowała, że prawdopodobnie ma zawał - informuje mł. kpt. inż. Kasper Korczak, oficer prasowy KP PSP Chełmno.

Strażacy z chełmińskiej komendy natychmiast udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie, zebrali wywiad i udzielili jej wsparcia psychicznego.

Z zawałem przyszła z Nowych Dóbr do Chełmna

- Dokonali pomiarów parametrów życiowych, zapewnili komfort termiczny, w międzyczasie wezwali zespół ratownictwa medycznego - wymienia Kasper Korczak. - Po przybyciu ZRM do komendy ratownicy medyczni potwierdzili zawał u poszkodowanej, która została zabrana do szpitala w Toruniu. W wyniku wywiadu ustalono, że poszkodowana dotarła do komendy pieszo z Nowych Dóbr.