Kolejna awaria promu "Flisak". Ludzie linami przyciągali prom do brzegu

Awarie promu Flisak: Czarnowo - Solec Kujawski

W ostatnim czasie to kolejna awaria "Flisaka". 13 maja doszło do awarii napędu. Silny nurt Wisły zniósł jednostkę z podejścia do przyczółka przeprawy w Solcu Kujawskim na lewy brzeg, gdzie stanęła na wypłyceniu przed ostrogą wiślaną. Na pokładzie było ok. 80 pasażerów, 9 aut osobowych, dwa motocykle i rowery. Dlatego kapitan wezwał służy ratownicze. Wszystkich bezpiecznie ewakuowano ratowniczymi łodziami motorowymi na przyczółek promowy w Solcu Kujawskim. Władze Solca Kujawskiego zaopiekowały się pasażerami.