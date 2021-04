Kolejna sprawa dotycząca taryfy w Enei. Bydgoszczanka uważa, że wciśnięto jej niekorzystną umowę

- Do umowy dołączane są wszystkie załączniki. Po przedstawieniu oferty, upewnieniu się, że wszystko jest zrozumiałe, akceptacji oferty przez klienta, to klient podejmuje ostateczną decyzję, podpisując umowę. Przed jej podpisaniem jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z treścią umowy, w której wyszczególnione są wszystkie opłaty - tłumaczyła Berenika Ratajczak, starszy specjalista ds. PR w Enea S.A.