Kolejna ważna impreza szachowa w Warszawie! W maju wielcy arcymistrzowie zagrają w Superbet Grand Chess Tour Rapid & Blitz

Na liście startowej imprezy, która odbędzie się w dniach 18-23 maja, jest dziesięciu wybitnych szachistów, a wśród nich dwóch polskich arcymistrzów: Jan-Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek. Oprócz nich wiele światowych gwiazd, choćby z zajmującymi miejsca w czołowej dziesiątce rankingu FIDE Amerykanami Levonem Aronianem, Fabiano Caruaną i Wesley’em So czy Węgrem Richardem Rapportem. Do Warszawy przyjedzie także były lider tego rankingu Viswanathan Anand z Indii oraz dwaj arcymistrzowie z Ukrainy Anton Korobow i Kirił Szewczenko, a także Rumun Constantin Lupulescu.

– To jest ścisła czołówka światowa, bardzo silni zawodnicy. Ale to bardzo dobrze, bo lubię takie wyzwania i lubię grać z silnymi zawodnikami. Szachy błyskawiczne to mój ulubiony format i grając mam wielką frajdę. Bardzo się cieszę, że tak silny turniej będzie odbywał się w Polsce. Szachy w naszym kraju stają się coraz bardziej popularne, co też przekłada się na coraz większą liczbę bardzo prestiżowych turniejów. Jesteśmy wielokrotnym organizatorem mistrzostw Europy w szachach szybkich i błyskawicznych, w grudniu w Warszawie mieliśmy mistrzostwa świata. To bardzo cieszy – mówi Jan-Krzysztof Duda.